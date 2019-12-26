شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات «جي أيه سي موتور» تختتم مشاركتها الثانية في معرض جدة الدولي بنجاح والان نبدء بالتفاصيل
وتُوِّجت المشاركة المميزة لشركة «جي أيه سي موتور» في معرض جدة الدولي للسيارات لهذا العام بحصول مجموعة من سياراتها على عدد من الجوائز من جهات إعلامية متخصصة في عالم صناعة السيارات.
وبهذه المناسبة، قدم الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، شكره لزوار منصة «جي أيه سي موتور»؛ على زيارتهم وإتاحة الفرصة أمام منسوبي الشركة لخدمتهم وتقديم المعلومات الكاملة عن سيارات جي أيه سي، التي استطاعت أن تغيّر الكثير من المفاهيم عن السيارات الصينية في السوق السعودي، بفضل جودة تصنيعها وتصاميمها العصرية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين العملاء في المملكة. وأكد الجميح أن الشركة تعمل بكل جد لتقديم أفضل الخدمات ما بعد البيع للعملاء؛ لتعزيز الثقة مع العملاء، وعكس أفضل صورة عن سيارات جي أيه سي موتور، التي تواصل انتشارها بشكل واسع بين العملاء في المملكة.
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