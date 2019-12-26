شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات «جي أيه سي موتور» تختتم مشاركتها الثانية في معرض جدة الدولي بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

للعام الثاني على التوالي تنجح سيارات «جي أيه سي» في خطف الأنظار والإعجاب في معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم مؤخرًا في جدة من 10 – 14 ديسمبر 2019. وقد شهدت مشاركة «جي أيه سي موتور»، والتي تمثلها شركة الجميح للسيارات كوكيل رسمي في المملكة، الكشف عن مجموعة جديدة من السيارات شملت GN6 العائلية، والتي تتسع لـ 6 ركاب، وسيارة GS5 من فئة الكروس أوفر المتوسطة، وسيارة GE3 الكهربائية، كما تم خلال المعرض الإطلاق الرسمي لسيارة GN8 في السوق السعودي، بعد أن تم الكشف عنها مسبقًا خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تصنف سيارة GN8 كإحدى أفخم السيارات العائلية من فئة الـ MPV.

وتُوِّجت المشاركة المميزة لشركة «جي أيه سي موتور» في معرض جدة الدولي للسيارات لهذا العام بحصول مجموعة من سياراتها على عدد من الجوائز من جهات إعلامية متخصصة في عالم صناعة السيارات.

وبهذه المناسبة، قدم الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، شكره لزوار منصة «جي أيه سي موتور»؛ على زيارتهم وإتاحة الفرصة أمام منسوبي الشركة لخدمتهم وتقديم المعلومات الكاملة عن سيارات جي أيه سي، التي استطاعت أن تغيّر الكثير من المفاهيم عن السيارات الصينية في السوق السعودي، بفضل جودة تصنيعها وتصاميمها العصرية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين العملاء في المملكة. وأكد الجميح أن الشركة تعمل بكل جد لتقديم أفضل الخدمات ما بعد البيع للعملاء؛ لتعزيز الثقة مع العملاء، وعكس أفضل صورة عن سيارات جي أيه سي موتور، التي تواصل انتشارها بشكل واسع بين العملاء في المملكة.