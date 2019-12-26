بنك الرياض يحصد شهادة الأيزو «ISO22301» في نظام إدارة استمرارية الأعمال

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وتُعدّ شهادة «إدارة استمرارية الأعمال» إثباتًا على مدى التزام بنك الرياض بأعلى مستويات الموثوقية في خدماته وعملياته، وفقًا للمعيار الدولي لإدارة نظام استمرارية الأعمال (BCMS) الذي تمّ تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة، والذي يحرص من خلاله على تعزيز عملياته واستمرارها، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير العالمية.
ويُعدّ بنك الرياض من أوائل البنوك السعودية في تنفيذ مشروع محاكاة التعافي من الكوارث التقنية؛ بهدف التأكد من جاهزية أنظمته في حالات الكوارث التقنية «لا قدر الله»؛ مما يؤكد على التزام بنك الرياض التام، بالمحافظة على استمرارية أعماله وخدماته في حال حدوث أي طارئ «لا سمح الله» والآثار الناتجة عنه.
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