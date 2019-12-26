أسعار المحروقات ترتفع 12 – 13% .. وفبراير الأقل سعراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

ارتفعت أسعار المحروقات بفئتيها البنزين والديزل للعام الجاري 2019 بنسب تتراوح بين 12 - 13%، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والصناعة.

سجل سعر مادة «بنزين 98» ارتفاعاً 12% منذ مطلع يناير الفائت حتى ديسمبر الجاري بقيمة 2.24، وسجل أعلى قيمة له في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 26% عند 2.53 درهم للتر.

وبلغ سعر مادة «بنزين 95» 1.89 درهم للتر الواحد مطلع يناير حتى وصل إلى 2.12 درهم للتر، بارتفاع 12%، كما سجل أعلى قيمة له في يونيو / حزيران الماضي عند 2.42 درهم بارتفاع 28%.

وفي ما يتعلق بمادة «بنزين 91»؛ فقد ارتفعت 13% منذ مطلع يناير، سجل خلالها 1.81 درهم للتر، حتى وصل إلى 2.05 درهم للتر في ديسمبر الجاري، وكان قد سجل أعلى قيمة له في منتصف العام الجاري «يونيو / حزيران» عند 2.34 درهم للتر بارتفاع 29%.

وكذلك ارتفعت مادة «الديزل» 3% منذ مطلع العام الجاري لتبلغ 2.3 درهم للتر حتى وصلت إلى 2.37 للتر الواحد في ديسمبر الجاري، وكان قد سجل أعلى قيمة له في منتصف العام الجاري 2019 بقيمة 2.56 درهم للتر بارتفاع 11%.

كان شهر فبراير/‏‏‏‏ شباط الماضي قد سجل الأقل قيمة بأسعار المحروقات، ليبلغ سعر «بنزين 98» 1.95 درهم، ومادة «بنزين 95» بقيمة 1.84 درهم للتر، ومادة «بنزين 91» بقيمة 1.76 درهم للتر، ومادة الديزل بقيمة 2.28 درهم للتر الواحد.

وسجلت مادة «الديزل» أعلى المشتقات البترولية قيمة لكل ليتر، حيث لم تنخفض أسعاره عن حاجز الدرهمين منذ مطلع العام الجاري 2019، وبلغ سعرها في يناير 2.3 درهم، و 2.28 درهم في فبراير، و2.41 درهم في مارس، و 2.49 درهم في أبريل، و2.53 درهم في مايو، وأعلاها في يونيو 2.56 درهم، و2.35 درهم في يوليو، وفي أغسطس 2.42 درهم، و2.38 درهم في سبتمبر، و2.41 درهم في أكتوبر، و2.38 في نوفمبر، و2.37 في ديسمبر الجاري.

تكلفة «متغيرة»

رأى خبراء قطاع الشحن والنقل في الإمارات، أن ارتفاع أسعار مادة «الديزل» سيزيد من التكلفة الأولية لعمليات النقل والشحن داخل وخارج الدولة، وهذا يترتب عليه ارتفاع في أسعار خدمات التوصيل النهائية إلى الجمهور، وخاصة عملاء «الميل الأخير» الذين سيلاحظون مدى الارتفاع المتصاعد في أسعار وخدمات عمليات نقل البضائع والمنتجات، أو حتى على أسعار المنتجات المعروضة في محال بيع التجزئة لمدى ارتباطها كلياً مع خدمات النقل والشحن السريع.

وفي ما يتعلق بحجم الطلب على مادتي الجازولين والديزل، فإنه يكون عادة بحسب الموسم السنوي، حيث يجزأ إلى نصفين صيفي والذي يكون الطلب على الجازولين فيه كبيراً جداً مقارنة مع الديزل لارتباط ذلك بموسم السفر والعطلات الموسمية، في حين يعد الموسم الشتوي أكثر طلباً على مادة الديزل لارتباطها الوثيق بأغراض التدفئة وعمليات النقل والشحن.

تحرير أسعار المحروقات

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قال د. مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة: في عام 2015 صدر قرار مجلس الوزراء بتحرير أسعار الجازولين والديزل، وربطها بالأسعار العالمية، مع تخصيص هامش ربح لشركات التوزيع، وذلك من أجل المساهمة في استمرار شركات التوزيع في تقديم أفضل الخدمات وتنمية قدراتها والتوسع جغرافياً داخل الدولة.

وقد تم مع القرار إنشاء لجنة حكومية تتألف عضويتها من الرؤساء التنفيذيين لشركات التوزيع الثلاث، إضافة إلى وزارة الطاقة ووزارة المالية. حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل شهري لمراجعة أسعار الجازولين والديزل العالمية خلال الشهر المنصرم، واستشراف الأسعار العالمية للشهر المقبل بناء على المؤشرات الاقتصادية، وتحديد أسعار الجازولين والديزل داخل الدولة اعتماداً على المعادلة السعرية الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأضاف النيادي: تحرير الأسعار يسهم في رفع الكفاء التشغيلية لشركات التوزيع، وتشجيعها على زيادة استثماراتها في التوسع في تقديم الخدمات، ووقف خسائر شركات التوزيع التي كانت في السابق، وتشجيع المستهلكين على إعادة النظر في بعض سلوكيات استخدام السيارات، وتقليل الزحام، وتشجيع وكالات السيارات على توفير سيارات ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للوقود، وتشجيع الجمهور على استخدام البنية التحتية المتميزة في الإمارات للنقل العام، الذي من شأنه أن يسهم أكثر في تقليل الانبعاثات والازدحام في الطرق في ساعات الذروة. فقرار تحرير الأسعار كان قراراً حكيماً، ومعدل التغير الذي حدث في الأسعار كان بين ٤٪‏ إلى ٥٪‏ فقط بين أسعار ما قبل التحرير وتلك المعمول بها الآن.

أما بالنسبة للديزل في الصيف، فإن الانخفاض في أسعار النفط الخام يترتب عليه انخفاض مماثل في أسعار منتج الديزل في معظم الأحوال. في المقابل الصورة تختلف في الشتاء بالنسبة لمنتج الديزل، فحدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة من شأنه أن يزيد الطلب على الديزل لأغراض التدفئة، ومن ثم ترتفع الأسعار بنسبة أكبر من ارتفاع أسعار الجازولين في الشتاء.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة أن الأسعار التي تعلنها اللجنة تكون ملزمة للجميع، وتحدد الأسعار بمشاركة شركات التوزيع وفقاً للمعادلة السعرية المعتمدة، ويتم الإعلان عنها، وتطبيقها في محطات التوزيع المختلفة. ولكن بالنسبة للكميات التجارية التي تتعاقد عليها بعض الشركات، مثل شركات المقاولات والنقليات للحصول على كميات كبيرة من الديزل، فهذه تخضع للتفاوض المباشر بين شركات التوزيع وهذه الشركات التي تحصل على حاجتها من الديزل من خارج محطات التوزيع.

40% من احتياجات دبي يومياً

قال زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك»: إن مصفاة «جبل علي» تلبي احتياجات دبي من الوقود يومياً بنسبة 40%، وخاصة وقود الطائرات، ونستورد 60% من الخارج، والذي يكون سعره عادة أعلى مقارنة بالمنتج محلياً؛ لدخول عاملي التأمين وأجور الشحن والنقل في تسعيرته النهائية.

وأضاف القفيدي: بعد عمليات التوسعة للمصفاة بحيث سيتم رفع الطاقة الإنتاجية من 140 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي إلى 210 آلاف برميل يومياً في الفترة المقبلة، سنتمكن من تغطية الطلب الداخلي في دبي من استهلاك الوقود.

وتابع القفيدي: إن تسعيرة الوقود في الدولة تتضمن ضريبة «القيمة المضافة» بواقع 5%، وهي بذلك تكون أعلى مقارنة مع بقية الدول الأخرى، و«الديزل» مثال على ذلك، وتذبذب أسعار المحروقات صعوداً أو هبوطاً حينها يكون الارتفاع ما قيمته 3 فلوس بشكل شهري، مضافاً إليه 11 فلساً تقريباً هي قيمة «الضريبة».

وبيّن المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة «إينوك»، أن كمية استهلاك الوقود في الإمارات تتجاوز ال 12 مليار لتر سنوياً، وتنتشر أكثر من 566 محطة وقود في الدولة، وتبلغ متوسط إنتاجية المحطة الواحدة أكثر من 60 ألف لتر يومياً، مقارنة بالمستويات العالمية التي تتراوح بين 30-35 ألف لتر يومياً.