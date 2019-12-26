«توتوك»: شائعات مغرضة تستهدف تشويه سمعتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مؤسسو برنامج «توتوك» في بيان نشر على موقع الشركة: «لاحظنا انتشار العديد من الشائعات المغرضة التي تستهدف برنامج توتوك بدءاً من الادعاء السخيف بأننا نتتبع المواعيد الشخصية لمستخدمينا، إلى الادعاء المشوش بأن تطبيقنا هو أداة تجسس من صنع ضباط المخابرات «الإسرائيليين»».

وأضاف البيان الموقع باسم جياك ولونج: «كنا نود في موسم العطلات، عدم التعرض لأولئك الذين يخترعون الأكاذيب برد مباشر. ولكن بصفتنا مؤسسي البرنامج، نحن مضطرون شخصياً للتحدث عن أنفسنا ونيابة عن مستخدمينا».

وتابع البيان: «منذ اليوم الذي أسسنا فيه توتوك، تركزت كل جهودنا على تطوير منتج رائع. لقد حصلنا على الدعم الرائع من مستخدمينا، وحقق تجمعنا نمواً سريعاً واكتسب قوة على قوة. لقد تجاهلنا كل الضوضاء وركزنا على القيام بواجبنا على أفضل وجه - العمل من أجل ملايين المستخدمين الذين يثقون بنا».

وأضاف: «ومع ذلك، يواصل المشتغلون في نشر المعلومات المضللة وإثارة مزاعم «التجسس»، تشويه سمعتنا، وتعريض أعمالنا للخطر، وحتى توجيه الإهانة لمستخدمينا من خلال الاستهزاء بتقديرهم لهذا البرنامج».

وأشار البيان: «الحقيقة أننا منذ اليوم الأول، قمنا ببناء توتوك بحيث وضعنا خصوصية المستخدم وأمنه كأولوية، وبالفعل خلص تحليل فني أجراه موظف سابق في وكالة الأمن القومي إلى أن «توتوك» يؤدي بكل بساطة ما يقوم به، وليست هناك آثار ضارة ولا خدمات مستورة ولا برمجيات مؤذية.. والمفارقة أن التحليل الفني تم بناء على طلب الجهات التي توجه لنا الاتهامات». وخلص: «نحن نحترم الخصوصية ونضمن الأمان ونوفر للمستخدمين إمكانية التحكم الكامل في البيانات التي يريدون مشاركتها وفقًا لتقديرهم الخاص. والتلفيق الذي يوجه لنا بعيد كل البعد عن الحقيقة».

وأضاف: «إن انفتاحنا وشفافيتنا هي الأسباب وراء جذب مجتمع مستخدمين مخلصين وحيويين على مستوى العالم. وللأسباب نفسها التي تجعلنا واثقين بأن جوجل وأبل سوف تعيدان نشر التطبيق على مواقعهما».

وأكد مؤسسا الشركة في ختام البيان، تعارض قيم شركة «توتوك» تمامًا مع قيم من يروجون الخوف والكراهية. وقالا: «في وقت يسعى خصومنا لتشتيت الناس نحرص نحن على توحيدهم وإزالة الحواجز بينهم. ونحن مصممون على تأمين التواصل بين المزيد من الأشخاص حول العالم وتقديم العديد من الميزات الجديدة والمثيرة التي نعمل عليها».