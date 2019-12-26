اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمركز «تحكيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، ويهدف النظام إلى حفظ وتنظيم وثائق المركز الخصوصية، وخطط مدة استبقائها ومصيرها النهائي.

جاء ذلك على هامش الاتفاقية التي أبرمها كل من عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، وأحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار تطوير التعاون بين الجانبين، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتعزيزاً لجهود الجهات الحكومية المختلفة في إمارة الشارقة، والمساهمة في عمليات تبادل الخبرات والمعرفة على كافة الصُعُد.

وأشار عبدالله دعيفس إلى أهمية هذه المذكرة، التي من شأنها تنظيم العمليات الإدارية والتحكيمية في المركز، وضمان حفظ المستندات والوثائق القانونية التي تشكل جزءاً من تاريخ إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن مركز «تحكيم» سيعتمد على هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في الحفاظ على المستندات والوثائق الخصوصية المهمة، لما له من خبرة واسعة في هذا المجال.

وأكد صلاح سالم المحمود أهمية اعتماد مركز «تحكيم» لتصنيف وثائقه الخصوصية التي تعكس دور الإمارة الاقتصادي المتميز وبيئتها الاستثمارية الآمنة والجاذبة، والتي تسعى الهيئة من خلال أنظمتها إلى حفظه وتوثيقه وفقاً للأساليب والاشتراطات المعتمدة.

وثمّن المحمود جهود مركز «تحكيم» وجميع الفرق العاملة من الجانبين على إتمام جميع مراحل النظام بدقة واحترافية، مؤكداً حرص هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على توثيق إنجازات المركز والإمارة في مجال التحكيم التجاري والدولي.