بكين وطوكيو وسيؤول تتفق على تسريع اتفاقية التجارة الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت الصين على اليابان وكوريا الجنوبية مبادرات تجارية، وقدمت الدعم لمبادرة بنى تحتية أثناء استضافتها لزعيمي البلدين (اليابان وكوريا الجنوبية) هذا الأسبوع وسط توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وصرح رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، أمس الأربعاء، في اجتماع مع نظيره الياباني شينزو آبي أن بكين مستعدة لتقوية التعاون الاقتصادي مع اليابان في أسواق دول أخرى.

في الاجتماع الذي عقد على هامش قمة ثلاثية في مدينة شينغدو جنوب غرب الصين، قال لي: إن الصين «ستفتح قطاع خدماتها» أمام اليابان.

وخلال اجتماع منفصل، الاثنين، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان، قال لي: إن الصين مستعدة للعمل على شبكة سكك حديدية تربط بين الصين وأوروبا، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

اتفاق تجارة حرة

أكد لي، أمس الأربعاء، أهمية العلاقات التجارية الصينية مع اليابان وكوريا الجنوبية، وقال: إن الحجم الهائل للتجارة سببه «الحماية المشتركة لاستقرار وسلام المنطقة».

وعقدت الصين واليابان وكوريا الجنوبية قمة، الثلاثاء، تطرقت أيضاً إلى اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين الدول الثلاث، الذي يجري العمل عليه منذ سنوات عدة.

وبلغت قيمة التجارة بين الثلاثي أكثر من 720 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لبيان مشترك أصدره القادة، ليلة الثلاثاء.

وقال البيان: إن الدول «ستسرع من المفاوضات» حول الاتفاقية، و«تسعى جاهدة لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة، ويمكن التنبؤ بها ومستقرة».

ويسعى القادة أن تكون اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الجديدة استكمالاً لاتفاق تجارة حرة آسيوية منفصلة ومزدهرة تدعمها الصين. وستكون الاتفاقية في حال التوقيع عليها أكبر اتفاقية تجارة في العالم.

وستشمل هذه الاتفاقية التي تعرف باسم «الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة» 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتغطي نصف عدد سكان العالم؛ لكن الهند وجهت صفعة كبيرة للاتفاقية؛ وذلك برفضها لها في قمة خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني.

وتسعى الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاقية التي تشمل جميع دول رابطة جنوب آسيا ال10 إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، إلى التوقيع عليها العام المقبل، بعد مراجعة مسودة نص متفق عليه.

وصرح ماساتو اوتاكا المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، الثلاثاء، أن «المفاوضات حول الاتفاقية الثلاثية ستتسارع فور تمكن القادة من الانتهاء من المفاوضات حول اتفاق الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة».

من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أمس الأربعاء، إنها وافقت على مشروع سكك حديدية فائقة السرعة كلفتها 72.29 مليار يوان (10.34 مليار دولار) في إقليمي لياونينغ وجيلين شمال البلاد.

كما قالت اللجنة المعنية بالتخطيط الحكومي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها وافقت أيضاً على مشروعين للسكك الحديدية يربطان مدناً في منطقة منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا بإجمالي استثمار قدره 54.63 مليار يوان.

وعلى نحو منفصل، وافقت اللجنة على مشروع مطار بكُلفة 1.66 مليار يوان في إقليم جيانغشي الواقع في جنوب البلاد.

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(وكالات)

لا زيادة في اقتراض الحكومات المحلية خلال نوفمبر

قالت وزارة المالية الصينية، أمس الأربعاء، إن مبيعات سندات الحكومات المحلية لم ترفع صافي الاقتراض في نوفمبر/‏تشرين الثاني. وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إجمالي سندات الحكومات المحلية الصادرة في نوفمبر بقيمة 45.8 مليار يوان (6.56 مليار دولار) كانت لسداد الديون التي حان أجل استحقاقها. وكان دين الحكومات المحلية القائم عند 21.3 تريليون يوان في نهاية نوفمبر، أي من دون سقف الحكومة المحدد للعام عند 24.08 تريليون يوان.