3 إلى 5% تراجع التحويلات المالية خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قدر خبيرا صيرفة، حجم التراجع المتوقع في إجمالي التحويلات المالية من الدولة بما يراوح بين 3 إلى 5% في العام الجاري، وأبديا تفاؤلاً حيال الأداء العام للقطاع في العام المقبل مع التحسن المتوقع في الأنشطة الاقتصادية، واستضافة «إكسبو 2020»، إضافة إلى انتعاش أنشطة الاقتصاد العالمي التي كبلتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الفترة الماضية.

وكانت بيانات مصرف الإمارات المركزي الأحدث أظهرت تراجع قيمة تحويلات العمالة الأجنبية من الإمارات بحوالي 4.2% إلى 124 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 129.4 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2018.

وقالت: إن الكلفة التشغيلية على شركات الصيرفة ارتفعت في الفترة الماضية، ما أدى إلى خروج عدد من اللاعبين من السوق في العامين الماضيين، وقدرا ارتفاع الكُلفة بما يراوح بين 5 إلى 20%. واستبعدا أن تبادر شركات الصيرفة إلى رفع الرسوم على الأقل ليس في بداية العام المقبل. ولفتا إلى أن الشركات تسعى إلى مواجهة ارتفاع الكُلفة؛ من خلال تبني التطبيقات التكنولوجية المتطورة التي توفر الكُلفة، التي بدأت تلقى طلبات مرتفعة من قبل العملاء، خاصة مع عروض الشركات الترويجية لهذا التطبيقات.

وقال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»، ل«الخليج» إن حجم التحويلات تراجع بالفعل في العام الجاري، ويتوقع أن تصل نسبة التراجع للسنة ككل إلى ما يراوح بين 3 إلى 5%، بيد أنه أكد تفاؤله حيال الأداء في العام المقبل، مع استضافة «إكسبو 2020» وتوقعات بانتعاش الأداء الاقتصادي في العام المقبل.

وأضاف: إنه من المعتاد أن تغير الدورات الاقتصادية اتجاهها كل عامين إلى ثلاثة أعوام، متوقعاً أن يكون أداء الاقتصاد أفضل في العام المقبل خاصة في ظل نمو الاستثمارات الحكومية على مستوى العديد من القطاعات.

وقدر ارتفاع الكُلفة التشغيلية على شركات الصرافة بحوالي 5%، واستبعد رفع الرسوم في المستقبل القريب؛ نتيجة ارتفاع الكُلفة، قائلاً: إن هناك حلولاً أخرى؛ منها: الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة؛ وتوفير التطبيقات الإلكترونية التي توفر الكُلفة على الشركات وتوفر الوقت والجهد على العملاء في الوقت نفسه، وتحد من حاجة شركات الصرافة للتوسع جغرافياً وفتح أفرع جديدة. وقال: إن نسبة تحول العملاء إلى التطبيقات الرقمية في ارتفاع مستمر، ووصلت في «الأنصاري» إلى ما يراوح بين 20 إلى 25% من العملاء سنوياً في الفترة الماضية. واستبعد إغلاق شركات الصرافة القائمة أفرعها، خاصة في ظل صعوبة الحصول على تراخيص لفتح أفرع جديدة، وقال: إنه من الممكن أن تقوم شركات بتحويل الأفرع غير النشطة إلى مواقع أخرى.

وقال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» الرئيس التنفيذي لشركة «الفردان للصرافة»: إن التراجع في التحويلات يتوقع أن يصل هذا العام إلى ما يراوح بين 3 إلى 5%، وأكد تفاؤله حيال استقرار الأداء في العام المقبل دون تراجع مع توقعات بارتفاع الأنشطة الاقتصادية؛ استعداداً لاستضافة «إكسبو 2020»، إضافة إلى مواسم التحويلات المعتادة في شهر رمضان والأعياد، وقال: «لا نتوقع طفرة في التحويلات في 2020، إلا أننا نشعر بالتفاؤل حيال الأداء العام لأنشطة القطاع».

ولفت إلى أن اقتصاد الدولة هو جزء من المنظومة العالمية، وكان بالتالي من طبيعي أن نتأثر نسبياً بتبعات الحرب التجارية التي أثرت في النمو الاقتصادي العالمي، ورؤية اقتراب الحل تبشر بأداء أفضل للاقتصادات العالمية، ولحركة تجارة الدولة في العام المقبل.

وقدر آل رحمة الارتفاع في الكُلفة التشغيلية على شركات الصرافة بحوالي 20% في المتوسط، خاصة التكاليف المرتبطة بإدارة الانضباط والامتثال. ولفت إلى أن ارتفاع الكُلفة أدى إلى خروج عشرات الشركات من القطاع في الفترة الماضية، واستحواذ شركات كبيرة على شركات أصغر.