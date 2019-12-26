74 مليون متسوق في أمريكا و6.5 مليار دولار الإنفاق في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت مراكز التسوق في مدن العالم، صغيرها وكبيرها، حمى التسوق السنوية التي تستعر في ليلة الميلاد، وسط أجواء الاحتفالات التي تعيشها دول العالم بمناسبة الميلاد المجيد، واحتفالات نهاية العام.

وفي بريطانيا، يقدّر أن يصل إنفاق المتسوقين إلى أكثر من 6.5 مليار دولار (5 مليارات جنيه استرليني) على شراء هدايا، وحاجات الأعياد، بينما قدرت صحيفة «يو إس إيه تودي» عدد متسوقي اللحظة الأخيرة عشية الميلاد في الولايات المتحدة بنحو 74 مليون متسوق.

وشهدت مدن مثل لندن ونيويورك وطوكيو، موجات من المتسوقين في الساعة الأخيرة بحثاً عن الهدايا التي تليق بمن يحبّون، ما أحدث موجات زحام في بعض المراكز تطلبت تدخل قوات الأمن لتنظيم الحركة. وتنوعت مشتريات المتسوقين من الهدايا لتشمل ألعاب الأطفال الإلكترونية التي جاءت في المرتبة الأولى، والملابس والعطور والهدايا الخاصة مثل كراسي العجلات التي قدمت لكبار السن. (وكالات)