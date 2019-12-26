الإمارات تشارك في الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت الإمارات بفعاليات يوم الإحصاء الخليجي بصفتها دولة الرئاسة لاجتماعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أقيمت احتفالية هذا العام في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهدت إقامة ندوة بعنوان «دعم التنافسية من خلال إحصاءات فعّالة وحوار هادف بين منتج البيانات ومستخدمها» تحدث فيها عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي الخليجي، والذي ترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية. وتم خلال الفعالية تكريم عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، باعتباره الشخصية الإماراتية المتميزة في مجال العمل الإحصائي، لجهوده المتميزة في دعم مسيرة العمل الإحصائي الوطني.

وأكد عبد الله السويدي مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، أن «يوم الإحصاء الخليجي» مبادرة مهمة تقوم على رفع مستوى الوعي، حول دور الإحصاء في توفير معلومات دقيقة عن مختلف القطاعات.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن الدائرة تعتمد في سعيها لإنتاج أحدث الإحصاءات والأرقام التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والبحثية وقطاع الأعمال.

وأكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، أن الإمارات باتت تتبوأ مكانة عالمية مرقومة بين الأمم بفضل اعتمادها على أفضل الممارسات في مجال جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها.

وأكد حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أهمية العمل الإحصائي في بناء وتوفير ثروة معلوماتية تساعد متخذي القرار لدعم نمو اقتصاد الإمارات.

وأشارت نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بأهمية العمل الخليجي المشترك والدور الجوهري الذي تقوم به الإحصاءات في عملية دعم اتخاذ القرار.

وأعرب د.إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، عن شكره وتقديره إلى الأجهزة الرسمية المختصة بالإحصاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.