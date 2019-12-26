«المالية» تناقش الانضمام لمعيار نشر البيانات في «النقد الدولي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت وزارة المالية، صباح أمس، في مقرها في دبي، الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2019، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، إلى جانب الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة؛ وهم صلاح الوسواسي المدير التنفيذي لقطاع تمويل المباني التجارية في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، ويوسف علي محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية الدور الذي تقوم به اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية ومساهمات أعضائه من كافة الدوائر المالية في حكومات الإمارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، في إعداد وتوحيد الرؤية والسياسات المالية والنقدية على مستوى الدولة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي؛ للارتقاء بالنظم المالية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع مجموعة من المواضيع الرئيسية، وفي مقدمتها مقترح الانضمام للمعيار الخاص بنشر البيانات (SDDS) لصندوق النقد الدولي، الذي يعد من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول، واستعراض البيانات المالية الخاصة بدولة الإمارات لعام 2018 - 2019، وسجل المخاطر المالية على المستوى الوطني، إلى جانب مناقشة مشروع إعداد وثيقة الأهداف والقواعد المالية في دولة الإمارات، وأهم التطورات المالية والنقدية في الدولة.