«مصدر»: فريق «ذا ايمبروفرز» يفوز بمسابقة «إيكوثون بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن فوز فريق «ذا ايمبروفرز» بمسابقة «ايكوثون بلس» التي تقام في إطار برنامجها «قادة مستقبل الاستدامة»، المندرج تحت منصة «شباب من أجل الاستدامة».

وقد أقيمت هذه المسابقة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتنافست الفرق المشاركة فيها لتطوير حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة للاستفادة منها في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين «مريجيب الفهود» بالأردن.

فاز فريق «ذا ايمبروفرز»، الذي يضم كلاً من بلال فيليب هاني وإكرام دوبا ويحيى خان، بالمسابقة عن مشروعه لتطوير نظام تدوير هواء مبتكر يعتمد على الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز دوران الهواء ضمن كبائن الإقامة للحد من الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء.

ولمساعدة الفرق في جهودها البحثية، قام اثنان من أعضاء برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» مؤخراً بزيارة ميدانية للمخيم بالأردن، حيث أتيحت لهما فرصة إجراء دراسة جدوى لحلول مستدامة تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من أربعة آلاف لاجئ سوري يعيشون في المخيم.

وتوجهت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، بالتهنئة إلى كافة الفرق المشاركة في مسابقة «ايكوثون بلس»، وأعربت عن إعجابها بالحلول المستدامة المقترحة لمخيم اللاجئين الإماراتي الأردني، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز هدف «مصدر» الاستراتيجي المتمثل في إعداد وتمكين الشباب ليكونوا قادة الغد في مجال الاستدامة. وشهدت المسابقة مشاركة 3 فرق من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، ضمت طلبة من جامعات محلية ودولية. وقدمت الفرق الحلول التي طورتها لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مخيم اللاجئين إلى لجنة تحكيم شملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووحدة دعم الابتكار التكنولوجي، ووزارة الطاقة والصناعة، وشركة «ستراتيسيس»، و«مصدر».

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بجودة العروض التي قدمتها الفرق المشاركة.