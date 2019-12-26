طوارئ في مطار سان فرانسيسكو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مطار سان فرانسيسكو زحاماً شديداً قبيل ليلة عيد الميلاد، فيما نفد صبر المسافرين بسبب التأجيل المتتابع وإلغاء ما يصل إلى 15 رحلة طيران، الأمر الذي أدى إلى تكدّس المسافرين عند البوابات.

واعتمدت سلطات المطار حالة الطوارئ التي تعتمدها وقت العواصف، الأمر الذي زاد من حدة الارتباك في حركة السفر.

وحتى يوم أمس الأول كانت لوحات المطار تعرض إلغاء مواعيد رحلات، ما أعاد الكثيرين إلى بيوتهم للاحتفال بعيد الميلاد.

وقدر مناوب في المطار عدد المسافرين الذين كان من المفترض أن يسافروا ذهاباً وإياباً يوم الأحد استعداداً للأعياد ب 142 ألف مسافر، وأدى تأجيل العديد من الرحلات إلى تكدسهم لليومين اللاحقين.