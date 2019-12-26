«اقتصادية عجمان» تفوّض خدماتها إلى مركز «إي كيو سي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تفويض الخدمات مع مركز«إي كيو سي» لإنجاز المعاملات الحكومية، حيث سيتولى المركز، تقديم خدمات الدائرة في مجال التراخيص الاقتصادية.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري: تحرص الدائرة على ضمان جودة الخدمة في المراكز التي يتم تفويض الخدمات إليها، من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة، للتأكد من التزام المركز بالمعايير في دليل تفويض الخدمات، الذي يحدد مستهدفات معينة لمدة الانتظار وزمن تقديم الخدمة وغيرها من الضوابط ومؤشرات الأداء، وصولاً إلى غاية الدائرة في تعزيز معدلات سعادة المتعاملين. وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال.

وقال طاهر طيب طاهر، صاحب مركز«إي كيو سي»: تشمل الخدمات التي سيقدمها المركز حجز وتجديد الاسم التجاري وإصدار الموافقة المبدئية، إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الاقتصادية والتصاريح التجارية، إصدار شهادات ورسائل لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات.