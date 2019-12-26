ابن بطوطة مول يقدّم 5 سيارات فاخرة للمتسوقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل ابن بطوطة مول، بفعاليات الذكري 25 لمهرجان دبي للتسوق عبر تقديم جوائز قيمة للمتسوقين، بما في ذلك سيارة جديدة من طراز جي إم سي TXL26/‏10s وسيارة جديدة من طراز GAC GS7 وجوائز يومية فورية بقيمة 800,000 درهم.

كما يستضيف ابن بطوطة مول كرنفالًا للأطفال، وعروضاً ترفيهية متجولة، إضافة إلى عروض البيع الحصرية للمتاجر على نطاق واسع، حيث ينطلق مهرجان دبي للتسوق من الخميس 26 ديسمبر 2019 وحتى السبت 1 فبراير 2020.

وعند أنفاق 250 درهماً في أي متجر من متاجر ابن بطوطة مول يمكن للمتسوقين للحصول على فرصة الفوز بسيارة جديدة من طراز جي إم سي TXL26/‏10s أو سيارة جديدة من طراز GAC GS7 .

كما يمكن للزوار ربح جوائز يومية متميزة وقسائم تسوق عند إنفاق 250 درهماً أو أكثر في أي متجر من متاجر ابن بطوطة مول. حيث تتضمن الجوائز بطاقات تسوق في نخيل مول وأجهزة سامسونج وهواوي وجي بي إل وأبل، وذلك في إطار عرض شارك واربح خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتشهد ساحة الهند في ابن بطوطة مول خلف تمثال الفيل الكبير الشهير، فعاليات الكرنفال للأطفال خلال مهرجان دبي للتسوق.

كما سيشهد ابن بطوطة مول مجموعة من فعاليات الموسيقى والرقص والعروض المختلفة على شكل ترفيه متجول، ويتضمن ستارلايت ستيليت والكر، ريفوليوشن كوينز، سيرك تروتاميندوس، خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.