باقة استثنائية من الأنشطة الترفيهية العائلية في «دبي مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يحتفل «دبي مول»، بالنسخة ال25 لانطلاق مهرجان دبي للتسوق، مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعروض التي تناسب جميع أفراد الأسرة، اعتباراً من 26 ديسمبر/كانون الأول 2019 ولغاية 1 فبراير/شباط 2020.

يقدم «دبي مول» لخمسة من أعضاء برنامج طيران الإمارات «سكاي واردز» فرصة الفوز ببرنامج «مليونير أميال سكاي واردز في مهرجان دبي للتسوق»، عند إنفاق 350 درهماً أو أكثر. ولا يترتب على الراغبين بالمشاركة سوى مسح وصل الشراء باستخدام تطبيق «دبي مول» لدخول السحب، من 3 يناير إلى 6 فبراير 2020. وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر حساب «دبي مول» على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وبعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، يقدم «دبي مول» مهرجان عروض الشوارع، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويتضمن مجموعةً مذهلةً من الأنشطة الترفيهية والفعاليات وعروض الأداء، خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2020. وسيكون «دبي مول» وجهة مثالية للعروض الكرنفالية والمسرحية التي سيشارك فيها أكثر من 20 فناناً عالمياً حصدوا العديد من الجوائز المرموقة. وسيكون الزوار على موعدٍ مع عروض بصرية ضخمة، وألعاب بهلوانية وتماثيل حية، إضافة إلى العروض الجوالة التي تنثر البهجة في قلوب الزوّار من كافة الأعمار. وسيستضيف «دبي مول» في ال12 من يناير، أغلى ماسة طبيعية في العالم، ضمن معرض الألماس الذي يأخذ الزوّار في رحلة مميزة يتعرفون خلالها إلى فنون صناعة الألماس بكافة مراحلها. ويستمر المعرض لمدة 10 أيام في ممر الطابق الأول؛ وذلك بين الساعة 10 صباحاً و12 ظهراً.

وستتزين أسقف المول طوال فترة «مهرجان دبي للتسوق»، بالأنوار المبهرة التي تمثل خلفية رائعة لالتقاط الصور، ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أنوار مياه المحيط المذهلة في القاعة الرئيسية. ويمكن للزوّار مشاهدة مجسّم فني مميز يتألف من أنوار بطول 300 متر على ممشى الواجهة المائية، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات.

كما تتضمن نسخة هذا العام من «مهرجان دبي للتسوّق» احتفالات السنة الصينية الجديدة خلال الفترة الممتدة بين 25 يناير و1 فبراير 2020؛ حيث سيتحول «دبي مول» إلى وجهة تحفل بالمعالم الصينية الأصيلة، مع عروضٍ ثقافية وفنية وفعاليات متنوعة، إضافة إلى العروض الترويجية الخاصة بالفعالية.