شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الفجيرة» تطلع على المبادرات الموجهة لسيدات الأعمال في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” اطلع وفد من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على أفضل الممارسات والمبادرات الموجهة لسيدات ورائدات الأعمال المنتسبات لمجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان.

استقبل الوفد بمقر غرفة عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وترأس الوفد عائشة محمد الجاسم عضو مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» وسلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة.

واستعرضت الدكتورة آمنة خليفة نبذة حول رخصة «بدايات» ومبادرة «سيارتي» و«رفوف» و«ريوقي» إلى جانب التعريف بأهم المبادرات التي سينفذها المجلس خلال العام 2020 ومنها مبادرة «نوصلك» وهي عبارة عن سيارة متنقلة «تراك» ومبادرة «ضيافة» والتي تقدم المنتجات المحلية بأسلوب عصري، ومبادرة «أناقة» وهي عبارة عن مشغل خياطة، كما أكدت أن المجلس حريص على تنفيذ سلسلة من الدورات والورش التدريبية العملية والنظرية لعضواته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة الفجيرة» تطلع على المبادرات الموجهة لسيدات الأعمال في عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.