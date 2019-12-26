شكرا لقرائتكم خبر عن «السويسري لإدارة الفنادق» يوظف 58% من برنامج «سفراء الضيافة» المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلن المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة عن تخريج 19 طالباً وطالبة من برنامج دبلوم سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين، والذي يعنى بتعليم وتدريب الشباب المواطن على إدارة عمليات الضيافة والفندقة. وتتسلح هذه النخبة بأعلى المعايير العالمية في ما يتعلق بالمعرفة والخبرات والمهنية في التعامل والإدارة، حيث تم توظيف 58% من خريجي هذه الدفعة خلال أقل من 6 أسابيع من انتهائهم من التدريب. ويأتي هذا البرنامج في سبيل صقل خبرات الشباب المواطن لتحقيق رؤية الإمارات لأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

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