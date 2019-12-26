«المركزي» يتوقع 2% نمواً خلال الربع الأخير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام 2019 وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في الربع الثاني من العام ذاته البالغة 1.7% الأمر الذي يعد مؤشراً على التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته رغم حالة التباطؤ التي تسيطر على الاقتصاديات العالمية.

وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية من المتوقع..وفقاً للمصرف.. ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 2.3% خلال العام 2019 بدعم من النمو في القطاعين غير النفطي والنفطي على حد سواء.

كما يدعم هذا التحسن في مؤشرات النمو.. التوقعات بارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات قبل بدء معرض إكسبو 2020 دبي والتعافي لبعض الاقتصاديات الكبرى.

وكان النمو الحقيقي المقدر في الإمارات بحسب المصرف المركزي شهد زيادة بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019 فيما وصلت نسبة النمو 2.4% خلال الربع الثاني من العام ذاته. (وام)