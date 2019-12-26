«داماك» تنهي أعمال تجهيز الطابق الأخير من مشروع «غولفيتا» برج A

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «داماك العقارية»، عن إنهاء أعمال تجهيز الطابق الأخير من مشروعها «غولفيتا» داخل مجتمع «داماك هيلز».

ويتكون البرج من 26 طابقاً ضمن مجتمع «داماك هيلز» الممتد على مساحة 42 مليون متر مربع. كما يوفر شققاً بنموذج غرفة نوم واحدة وغرفتين، إضافة إلى إطلالات خلابة على ممرات «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي».

وأوضحت «داماك» أن الطوابق العشرة الأخيرة في برج «غولفيتا» تحمل اسم «سكاي فيو ليفلز». وتشتمل على شقق فاخرة وعالية المستوى، توفر إطلالات خلّابة على المجتمع والمساحات الخضراء المحيطة بالبرج.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة «داماك العقارية»: نشعر بسعادة غامرة بالتقدم الذي أحرزناه في مشروع «غولفيتا»، الذي هو الآن في طور التجهيز، ليكون إضافة مميزة لمجتمع «داماك هيلز». وأشار نايل إلى أن برج «غولفيتا» سيوفر المزيج المثالي من الفخامة وراحة البال لساكنيه، هذا بالإضافة إلى تقديم أفضل أسلوب حياة للعائلات الشابة التي تعيش في مجتمع الغولف النابض بالحياة.

وأضاف ماكلوغلين، إن سكان مجتمع «داماك هيلز» سعداء أيضًا بالتطورات الحاصلة في مجتمعهم السكني، والذي يضم الآن أكثر من 6000 ساكن، حيث إنه أصبح نموذجاً يحتذى به للعيش المجتمعي في دبي بما يقدمه من وسائل راحة تضفي طابع الرفاهية على نمط الحياة.

ويمكن للسكان التمتع برفاهية استخدام عدد كبير من وسائل الراحة والمنشآت الترفيهية الأخرى في مجتمع «داماك هيلز»، بجانب استخدام مرافق برج «غولفيتا» نفسه. ويشتمل على ملعب جولف مصمم بمعايير عالمية يضم 18 حفرة. كما تتوافر مطاعم فاخرة ذات جودة ومذاق عالميين، وحديقة مطلّة على مناظر طبيعية خلابة تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى حديقة للتزلج وإسطبلات للخيول، وغيرها الكثير.

ويضم مجتمع «داماك هيلز» مركزاً مجتمعياً يشمل مركزاً للياقة البدنية مجهزاً على أحدث طراز، ومركزاً لتدريب ورعاية الحيوانات الأليفة، وحضانة أطفال على نظام التعليم النرويجي الجديد المعروف باسم «كريكيدز». كما يذخر المجتمع أيضاً بخيارات متعددة لمتاجر البيع بالتجزئة بما في ذلك متاجر «سبينيس» و«كارفور».