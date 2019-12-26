مليون درهم جوائز مجموعة مراكز التسوق النقدية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي- بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- عن احتفالها بالذكرى ال25 لمهرجان دبي للتسوق من خلال حملة «دورها واربح». حيث تمنح المجموعة للعملاء فرصة الفوز مع كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل 5 عملاء محظوظين على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم خلال السحب الأسبوعي الذي يقام خلال التواريخ 4، 11، 18، 25 يناير و1 فبراير في القرية العالمية.

وسيتم اختيار 50 فائزاً للمشاركة في تجربة «دولاب الحظ»، لفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية تتراوح بين 5,000 درهم إلى 20,000 درهم.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: يسرنا أن نعلن عن الحملة الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق 2020 وأن نكون جزءاً من الاحتفال بالذكرى ال25 للمهرجان. وفقاً للشكل السابق للمشاركة، سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في حملتنا الخاصة لمهرجان دبي للتسوق، وسيحظى المتسوقون بفرصة ربح جوائز نقدية مذهلة.

أضاف الغرير: قامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدور فعال في تحويل دبي إلى وجهة عالمية للتسوق، ويعتبر هذا السحب الكبير فرصة ممتازة لمكافأة المتسوقين من جميع أنحاء العالم. هدفنا هو خلق لحظات لا تنسى للعملاء وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة في العالم. مع حلول عام 2020 الذي يعد عاماً مميزاً لدبي.

من جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تعد تجارة التجزئة من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي ونحن حريصون في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على ترسيخ مكانة دبي وجهة تسوق رائدة في العالم، حيث تسهم الحملات الترويجية التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص مثل مجموعة مراكز التسوق في دبي، في تعزيز تجارب التسوق للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن على ثقة تامة بأن حملة (دورها واربح) ستلقى قبولاً واسعاً لدى المتسوقين.

تضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة «دورها واربح»: البرشاء مول، مركز البستان، مركز الغرير، مركز مجمع بوابة الخيل، العربي سنتر، بي أفنيو، برجمان، سيتي سنتر معيصم، سيتي سنتر الشندغة، دبي أوتلت مول، دبي وورف، الاتحاد مول، مركز الكرامة، مركز مجمع مدن، الواحة سنتر، ريف مول، مركز مجمع شروق.