شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد العازلة تسعى لاستئناف صرف حصص الخامات للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة، بغرفة صناعات مواد البناء، خطاب للعرض أمام نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول توقف صرف حصص الخامات المقررة من وزارة البترول إلى المصانع العاملة في مواد العزل مؤخرا، للبحث التدابير اللازمة لاستئناف صرف الحصص للمصانع، وفقا للخطاب الذي حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، من أجل بحث التدابير اللازمة مع وزارة البترول لحل الأزمة.

وقال الخطاب، إن الشركات التي تعمل في إنتاج المواد العازلة تحصل على المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة وهي "البيتومين 60/70 والبيتومين الطري، من الهيئة العامة للبترول، عن طريق حصص مقررة لكل شركة يتم سداد قيمتها بانتظام.

ويكمل الخطاب، أن الهيئة العامة للبترول توقفت مؤخرا عن امداد مصانع المواد العازلة بالحصص المقررة لها من تلك الخامات رغم سداد قيمتها، مما يهدد بتوقفها عن الإنتاج لعجزها عن تلبية التزاماتها التعاقدية وتعرضها لمشاكل كثيرة.

Advertisements

وطالب رئيس شعبة المواد العازلة، وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لدى وزارة البترول من أجل التوصل إلى صيغة تضمن استئناف إمداد مصانع المواد العازلة بالحصص المقررة لها من المواد الخام، والتي تشمل البيتومين 60/70، والبيتومين الطري.

وأعلنت شعبة المواد العازلة فى اتحاد الصناعات في وقت سابق، عن استراتيجية لتنمية القطاع خلال شهرين عقب عرضها على وزير الصناعة، وتشمل خطة لزيادة الصادرات بنسبة 300% خلال 5 سنوات وحتى 2023.

وأكد الدكتور كمال الدسوقى رئيس الشعبة، أن الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع المواد العازلة التي يتم التجهيز لها بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والتي تمتد حتى 2030 سيتم الإعلان عنها رسميا في القريب العاجل، وذلك عقب انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة لها، والتي تشمل تحليل النتائج ووضع رؤية كاملة للقطاع، تضمن تحقيق الهدف منها.