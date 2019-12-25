شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى الإماراتى" يتوقع نمو الناتج المحلى خلال الربع الأخير من 2019 إلى 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مصرف الإمارات المركزى، نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام 2019، وهى نسبة أعلى من تلك المسجلة فى الربع الثانى من العام ذاته البالغة 1.7% الأمر الذى يعد مؤشرا على التحسن الكبير الذى يشهده الاقتصاد الوطنى بمختلف قطاعاته رغم حالة التباطؤ التى تسيطر على الاقتصاديات العالمية، وفى ظل هذه المؤشرات الإيجابية من المتوقع، وفقا للمصرف ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلى الحقيقى الكلى الى 2.3% خلال العام 2019 بدعم من النمو فى القطاعين غير النفطى والنفطى على حد سواء.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كما يدعم هذا التحسن فى مؤشرات النمو التوقعات بارتفاع الانفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة الى زيادة حجم الاستثمارات قبل بدء معرض اكسبو2020 والتعافى لبعض الاقتصاديات الكبرى.

وكان النمو الحقيقى، المقدر فى الإمارات بحسب المصرف المركزى شهد زيادة بنسبة 1.3 ٪على أساس سنوى فى الربع الثالث من 2019 فيما وصلت نسبة النمو 2.4% خلال الربع الثانى من العام ذاته .

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ويضع المصرف المركزى، توقعاته لإجمالى الناتج المحلى غير النفطى باستخدام نموذج خاص ومحدد، حيث يتم تفسير النمو على أساس سنوى فى إجمالى الناتج المحلى غير النفطى الربعى بالنمو المتأخر على أساس سنوى فى إنفاق المالية العامة، والائتمان الربعى، وأسعار مبيعات العقارات فى الإمارات، ومؤشر مديرى المشتريات والتوظيف. ويقدر نمو اجمالى الناتج المحلى النفطى على أساس إنتاج الهيدروكربونات وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى التى تضيف قيمة فى هذا القطاع.

يشار الى، أن مساهمة إجمالى الناتج المحلى غير النفطى تصل الى 70% من إجمالى الناتج المحلى بحسب احصائيات المصرف المركزى والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.