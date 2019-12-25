شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى الإماراتى" يتوقع نمو الناتج المحلى خلال الربع الأخير من 2019 إلى 2% والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كما يدعم هذا التحسن فى مؤشرات النمو التوقعات بارتفاع الانفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة الى زيادة حجم الاستثمارات قبل بدء معرض اكسبو2020 والتعافى لبعض الاقتصاديات الكبرى.
وكان النمو الحقيقى، المقدر فى الإمارات بحسب المصرف المركزى شهد زيادة بنسبة 1.3 ٪على أساس سنوى فى الربع الثالث من 2019 فيما وصلت نسبة النمو 2.4% خلال الربع الثانى من العام ذاته .
ويضع المصرف المركزى، توقعاته لإجمالى الناتج المحلى غير النفطى باستخدام نموذج خاص ومحدد، حيث يتم تفسير النمو على أساس سنوى فى إجمالى الناتج المحلى غير النفطى الربعى بالنمو المتأخر على أساس سنوى فى إنفاق المالية العامة، والائتمان الربعى، وأسعار مبيعات العقارات فى الإمارات، ومؤشر مديرى المشتريات والتوظيف. ويقدر نمو اجمالى الناتج المحلى النفطى على أساس إنتاج الهيدروكربونات وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى التى تضيف قيمة فى هذا القطاع.
يشار الى، أن مساهمة إجمالى الناتج المحلى غير النفطى تصل الى 70% من إجمالى الناتج المحلى بحسب احصائيات المصرف المركزى والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزى الإماراتى" يتوقع نمو الناتج المحلى خلال الربع الأخير من 2019 إلى 2% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.