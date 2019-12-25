شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصر الجديدة تجدد الثقة فى مجلس الإدارة برئاسة هانى الديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الثقة فى مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى الديب ، وعقدت الجمعية برئاسة هشام ابو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2018-2019.

وافقت الجمعية على القوائم المالية حيث بلغ صافى الربح 376 مليون جنيه ، كما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 111 مليون جنيه إلى 333 مليون جنيه وزيادة الأسهم من 45 مليون سهم الى مليار و300 مليون سهم .

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ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة رأس مال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.514 مليون جنيه، وذلك بإصدار عدد 8.9 مليار سهم بقيمة اسميه 25 قرش للسهم الواحد، وبررت الشركة أسباب الزيادة إلىالبدء فى تحسين المشاكل الهيكلية فى الميزانية، حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة فى حين رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالى ذلك يؤدى إلى تحسين الهيكل التشغيلى للشركة وزيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.

علاوة على تقوية المركز الائتمانى للشركة، حيث لا يترتب على توزيع الأرباح فى صورة أسهم مجانية خروج أى أموال من الذمة المالية للشركة الأمر الذى يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء فى مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة فى الحصول على قروض أو فى مواجهة المكتتبين فى السندات التى قد تقوم الشركة بإصدارها.