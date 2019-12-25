شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: اتفاق سعودى كويتى يمهد لاستئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إن اتفاقا جديدا بين السعودية والكويت يمهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط في منطقة مقسومة بين البلدين، ونُسب للرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر قوله في بيان "مع توقيع الاتفاق الجديد، توصل الطرفان إلى توافق على أن الوقت الحالي هو المناسب لاستئناف الإنتاج في هذه المنطقة"، وأضاف "سيعمل الجانبان على ضمان استئناف الإنتاج في أقرب فرصة".

وارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 59 سنتا لیبلغ 68 دولار في تداولات أمس الثلاثاء مقابل 41ر67 دولار للبرمیل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة، وفي الأسواق العالمیة للنفط انھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا لتبلغ عند التسویة 20ر67 دولار للبرمیل كما صعدت عقود خام غرب تكساس الامریكي الوسيط 59 سنتا لتسجل عند التسویة 11ر61 دولار للبرمیل.

وكان سعر برمیل النفط الكویتى قد انخفض 86 سنتا ليسجل 41ر67 دولار فى تداولات أمس الاول الاثنین مقابل27ر68 دولار للبرمیل فى تداولات الجمعة الماضى وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، إنها ستعدل معيار تسعير مبيعات نفطها الخام إلى آسيا مضيفة أن تعديل آلية تسعير نفطها الخام الكويتى المتجه شرقى السويس سيسرى من أول فبراير.

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كان معيار مؤسسة البترول الكويتية هو متوسط تقييمى خامى دبى وعمان على بلاتس. وسيستبدل المعيار الجديد خام عمان على بلاتس بأسعار خام عمان على بورصة دبى للطاقة بينما سيُبقى على مكون خام دبى على بلاتس.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية اليوم، عن أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر، وزادت أكثر من 25 بالمئة مقارنة بها قبل عام متعافية من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يوميا الشهر الماضي مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر و1.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2018 وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء.