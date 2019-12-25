شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى الشركات المحلية العالمية تشارك في مؤتمر الطاقة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك كبرى المؤسسات والشركات العالمية والمحلية، فى مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذى تبدأ جلساته الأحد المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة يومين يستعرض خلالهما أكثر من 1000 خبير ومسئول في مجالات البترول والغاز والكهرباء والبنوك العديد من الدراسات الجديدة، ويقدمون رؤية متكاملة حول " الطاقة ...آفاق الاستثمار وفرص النمو"، بما يتماشى مع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ويشهد المؤتمر مشاركة فاعلة لكل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وكذلك مشاركة العديد من الهيئات العالمية والإقليمية والعربية، بينها مفوضية الاتحاد الإفريقى، حيث يشارك الدكتور الشيخ بيدا، فى الافتتاح، كما يترأس جلسة حول المستقبل المستدام للطاقة فى مصر وإفريقيا، باعتبار قضية الطاقة في القارة الإفريقية، إحدى أولويات العمل على تنمية القارة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، كما يشهد المؤتمر مشاركة الشركات العالمية والمؤسسات التمويلية، وكبرى الشركات المحلية التي ساهمت بدور ملموس وفعال في تطور قطاع الطاقة المصري.

وصرح عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام أنه يتطلع إلى أن تسفر مناقشات جلسات المؤتمر السبع إلى توصيات دقيقة ومحددة فى ضوء المشاركة المهمة والمؤثرة التي تشهدها النسخة الثالثة بما يسهم في استمرار النجاح الكبير الذى أحرزته مصر فى مجال الطاقة وأيضا التطور والإصلاح الاقتصادي غير المسبوق، إضافة إلى استمرار جني المواطن المصري للعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات العملاقة التى يشهدها قطاع الطاقة.

Advertisements

ويناقش المؤتمر خلال جلساته السبع سبل تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، بمشاركة شباب العاملين في كل من وزارتي الكهرباء والبترول، كما يبحث إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر في مواجهة التحديات وصولا إلى أعلى معدلات الإنجاز، وأيضا كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا، كما يناقش مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي، والجديد في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودور الغاز المهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما يناقش المؤتمر الموضوعات المتعلقة بالكهرباء والتحول الرقمي، وتعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة ودور المؤسسات المالية المحلية والعربية والعالمية في هذا الصدد، وأيضا سياسة البنوك في ترتيب القروض المشتركة ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة.