موانئ المنطقة الاقتصادية تعود للعمل بشكل طبيعى رغم سوء الأحوال الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئها فى شرق وغرب بورسعيد، حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر 2019، السفينة السياحية Celestyel crystal قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 1025 راكبا، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 391 فردا.
وتعد هذه الرحلة الرابعة للسفينة من إجمالى 5 رحلات كروز، ويأتى هذا فى إطار عودة رحلات سياحة اليوم الواحد إلى ميناء بورسعيد والتى تعد خطوة هامة ضمن مسيرة تطوير قطاع السياحة البحرية فى البلاد .
وقد تم رفع درجة الإستعداد والجاهزية بالميناء مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، رغم سوء الأحوال الجويه والتأكد من استقبال السائحين بيسر وأمان .
كما استقبل ميناء شرق بورسعيد عدد 2 سفينة حاويات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهما، على نحو آخر، تستقبل ميناء الأدبية سفينتان بضائع عامة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم.
وتم فتح ميناء السخنة اعتبارا من الساعة 20.05 اليوم 25/12 وذلك بعد تحسن الاحوال الجوية وتم عودة سير الملاحة بالميناء بحالة منتظمة، حيث من المنتظر سفر سفينة الحاويات.
وأعلن المكتب الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ظهر اليوم، إنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتاً بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أى سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن المتراكية على الرصيف.
وجاء فى بيان المكتب الإعلامى أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وانعدام الرؤية الذى يصل إلى نصف ميل، حيث يتواجد على أرصفة ميناء السخنة عدد 2 سفينة حاويات عدد 1 سفينة سياحية عدد 1 سفينة معدات، ومنتظر سفر السفينة السياحية سعت 5.00 مساء اليوم .
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