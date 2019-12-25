شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ المنطقة الاقتصادية تعود للعمل بشكل طبيعى رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئها فى شرق وغرب بورسعيد، حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر 2019، السفينة السياحية Celestyel crystal قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 1025 راكبا، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 391 فردا.

وتعد هذه الرحلة الرابعة للسفينة من إجمالى 5 رحلات كروز، ويأتى هذا فى إطار عودة رحلات سياحة اليوم الواحد إلى ميناء بورسعيد والتى تعد خطوة هامة ضمن مسيرة تطوير قطاع السياحة البحرية فى البلاد .

وقد تم رفع درجة الإستعداد والجاهزية بالميناء مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، رغم سوء الأحوال الجويه والتأكد من استقبال السائحين بيسر وأمان .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد عدد 2 سفينة حاويات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهما، على نحو آخر، تستقبل ميناء الأدبية سفينتان بضائع عامة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم.

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وتم فتح ميناء السخنة اعتبارا من الساعة 20.05 اليوم 25/12 وذلك بعد تحسن الاحوال الجوية وتم عودة سير الملاحة بالميناء بحالة منتظمة، حيث من المنتظر سفر سفينة الحاويات.