شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. لجنة لحل مشاكل المصانع مع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى عددا من الأحداث الهامة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجارى، وكذلك عدد من الأحداث العالمية والعربية، التى من بينها، اتفاق اتحاد المستثمرين مع البنك المركزى لتشكيل لجنة لإنهاء النزاعات بين المصانع والبنوك. تشكيل لجنة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى لإنهاء النزاعات بين المصنعين والبنوك البنك المركزى يؤجل اجتماع لجنة السياسة النقدية ليوم 16 يناير 2020 ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 59 سنتا ليسجل 68 دولارا القابضة المعدنية تعين رئيسا جديدا لشركة النصر لصناعة الكوك انخفاض معظم بورصات الخليج وسط تعاملات ضعيفة كبرى الشركات المحلية العالمية تشارك في مؤتمر الطاقة بالقاهرة أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى فى شهر ونصف وعيار 21 يسجل 670 جنيها للجرام "المركزى الإماراتى" يتوقع نمو الناتج المحلى خلال الربع الأخير من 2019 إلى 2% تراجع أسهم الخليج وأرامكو يغلق منخفضا إغلاق موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد بسبب سوء الأحوال الجوية بورصة الدواجن اليوم .. استقرار السعر عند 24 جنيها للكيلو من المزرعة Advertisements جهاز الإحصاء: 44.5٪ زيادة في الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا عام 2018 وزارة التخطيط: 175 مليار جنيه استثمارات لمدن الجيل الرابع توفر 672 ألف فرصة عمل الحكومات المحلية بالصين لم تسجل زيادة فى صافى الاقتراض فى نوفمبر

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