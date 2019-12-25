الاقتصاد

موجز الاقتصاد.. لجنة لحل مشاكل المصانع مع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى عددا من الأحداث الهامة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجارى، وكذلك عدد من الأحداث العالمية والعربية، التى من بينها، اتفاق اتحاد المستثمرين مع البنك المركزى لتشكيل لجنة لإنهاء النزاعات بين المصانع والبنوك.

تشكيل لجنة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى لإنهاء النزاعات بين المصنعين والبنوك

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