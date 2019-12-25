شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى لإنهاء النزاعات بين المصنعين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق اتحاد المستثمرين، مع محافظ البنك المركزى، خلال اجتماعه اليوم، على تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من اتحاد المستثمرين، و 5 أعضاء من البنك المركزى، لحل النزاعات القائمة بين البنوك وأصحاب المصانع العاملة.

صرح بذلك صبحى نصر رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد المستثمرين، والذى قال لـ"الخليج 365"، إن طارق عامر محافظ البنك أصدر تعليمات مشددة إلى بنوك "القاهرة والأهلى ومصر" لحل كافة المشكلات بين المصانع وهذه البنوك فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف نصر، "طارق عامر أكد خلال لقاءه مع المستثمرين، أن البنك المركزى سيتدخل فورا لحل كافة المشكلات والنزاعات بين البنوك والمصنعين، خاصة المصانع العاملة حاليا فى مصر، وكذلك تواصل البنك المركزى مع البنوك الأخرى بخلاف الثلاثة المذكورين، للتواصل إلى توافق لحل المشكلات ووقف كافة النزاعات القضائية".

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وكشف الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن أنه تم تنظيم للاتحاد مع محافظ البنك المركزى طارق عامر للتشاور حول مبادرة البنك المركزى الخاصة بتخصيص 100 مليار جنيه للقطاعات الصناعية بفائدة 10 %، لافتا إلى أن اتحاد قدم رؤيته حول هذه المبادرة والقطاعات التصنيعية المستفيدة منها، وكذلك رؤية الاتحاد للمنشآت الصناعية المتعثرة وأسباب التعثر، وذلك للوصول إلى أفضل تنفيذ لمبادرة إسقاط 31 مليار جنيه ديون عن المنشآت المتعثرة.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هناك أسباب متفرقة لتعثر المصانع، منها ما يتعلق بعمليات إدارة هذه المنشآت، وأخرى تتعلق بالتمويل خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف تكاليف الإنتاج، وأسباب أخرى متعلقة بعدم قدرة هذه المنشآت على الترويج لإنتاجها، مؤكدا أن المبادرات الأخيرة المتعلقة بالقطاع الصناعى، منها إسقاط ديون المتعثرين، وتخصيص 100 مليار جينه للأنشطة الصناعية، تعبر عن اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن الرئيس يدرك أهمية القطاع الصناعى لقدرته على تحريك معدلات النمو، وتوفير آلاف الوظائف واتاحة عملة صعبة للبلاد عبر التصدير.