شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا غدا.. رئيس البورصة فى ندوة ”الخليج 365” حول طرح الشركات للاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، غدا على الموقع الإلكترونى ندوة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والتى يجيب خلالها عن كافة الأسئلة العالقة حول حجم الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام المقبل وكذا توقعاته بانعكاس حجم الشركات المطروحة فى البورصة على معدل النمو للاقتصاد المصرى.

كما تنشر الجريدة المطبوعة، الندوة كاملة فى عدد الجمعة المقبلة.

وتأتى ندوة الخليج 365 مع رئيس البورصة، بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طرح شركات القوات المسلحة والشركات العامة والمشروعات الجديدة للاكتتاب فى البورصة المصرية ، باعتبارها مملوكة لجميع المصريين ومتاحة للمساهمة والمشاركة أمام المواطنين.

ويجيب محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال ندوة الخليج 365 على سعى الدولة المصرية للحاق بالعالم فيما يشهده من تطورات تكنولوجية فى مجال أسواق المال، حيث تم رقمنه الأصول وتداولها إليكترونيا واتساع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية يتعلق بإعادة رقمنة الأصول المملوكة للدولة والأمن السيبرانى .

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كما يتناول رئيس البورصة المصرية خلال الندوة البورصة المصرية ودورها فى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأفريقية ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة، وكذا دور البورصة لزيادة الاستثمارات في القدرات البشرية عبر تصميم برامج تدريبية متنوعة لخلق كوادر قادرة على صياغة وتصميم سياسيات محترفة تعزز من صلابة وقوة أسواق رأس المال.