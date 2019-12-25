شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يؤجل اجتماع لجنة السياسة النقدية ليوم 16 يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزىعن تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وفى وقت سابق، توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وشهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الشهور التسعة التالية للتعويم في 3 نوفمبر 2016، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزي في خفضها في فبراير 2018.

وكانت 5 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و4% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل إلى التثبيت.

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وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل طفيف وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة السابقة عليه، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما وصل في المدن إلى 3.6% مقابل 3.1% خلال أكتوبر.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 187 قرشا، بنسبة 10.4%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك أمس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.