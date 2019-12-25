شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 59 سنتا ليسجل 68 دولارا والان مع تفاصيل الخبر
وكان سعر برمیل النفط الكویتى قد انخفض 86 سنتا ليسجل 41ر67 دولار فى تداولات أمس الاول الاثنین مقابل27ر68 دولار للبرمیل فى تداولات الجمعة الماضى وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، إنها ستعدل معيار تسعير مبيعات نفطها الخام إلى آسيا مضيفة أن تعديل آلية تسعير نفطها الخام الكويتى المتجه شرقى السويس سيسرى من أول فبراير.
كان معيار مؤسسة البترول الكويتية هو متوسط تقييمى خامى دبى وعمان على بلاتس. وسيستبدل المعيار الجديد خام عمان على بلاتس بأسعار خام عمان على بورصة دبى للطاقة بينما سيُبقى على مكون خام دبى على بلاتس.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية اليوم، عن أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر، وزادت أكثر من 25 % مقارنة بها قبل عام متعافية من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين.
وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يوميا الشهر الماضي مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يوميا في أكتوبر و1.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2018 وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء.
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