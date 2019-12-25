شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحا 5.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1605.85 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3.9 مليون سهم بقيمة 420.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 25.32% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.97%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.16% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.53%

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن انعقاد مجلس إداراتها اليوم الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة 1 ظهرا، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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كما أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن انعقاد مجلس إداراتها غدا الخميس، وذلك فى تمام الساعة 1 ظهرا، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد أنهى تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع بنسبة 0.07% رابحا 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1600.17 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 505.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.31% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.01%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.06% بضغوط هبوط سهم شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 1.17%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.15%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.35% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.