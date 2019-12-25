شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الخيار 3 جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 25-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسعار الأصناف انخفضت عن العام الماضة بنسب تصل إلى 50 %.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 1.5 – 4 جنيهات، وأن أسعار البطاطس، تتراوح بين 3-6 جنيهات، فيما استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6، وسعر كيلو البصل 5-7جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.