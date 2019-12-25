سافكو تستحوذ على شركة سابك للمغذيات الزراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة سابك والشركة السعودية للأسمدة (سافكو) التابعة لها، اتفاقية شراء أسهم تستحوذ بموجبها على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، التي أعلن عن تأسيسها أخيرا، في مقابل حصول سابك على أسهم ترفع حصتها في سافكو إلى 50.1%.

وأعلنت سابك عن تأسيس شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية في 2018، لهدف دمج جميع أسهمها وأصولها المتوزعة في عدة شركات متخصصة ضمن كيان واحد، بما يسهم في إنتاج باقات متنوعة من المغذيات الزراعية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان إن الاتفاقية التي ما تزال تخضع للموافقات التنظيمية تعد ثمرة رؤية مشتركة لتحسين الكفاية من خلال تحقيق التكامل والحفاظ على الميزة التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنها تعد إنجازا آخر في مسيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام 2025، سيما وأنها تسهم في تسريع وتيرة تحقيق استراتيجية نمو المغذيات الزراعية، وتعزيز الكفاية، وتوطيد العلاقات مع الزبائن.

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وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في سابك سمير آل عبد ربه، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القيمة المقدمة للمساهمين من خلال تعزيز القدرات، وتحقيق تطورات تقنية متقدمة، واستكشاف فرص النمو بالاعتماد على حضور سابك في الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركتان أنه لأغراض استحواذ شركة «سافكو» على الحصص في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية من شركة (سابك) فقد تم تقييم شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية باستخدام طرق تقييم تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة، وحدد إجمالي قيمة الحصص التي سيتم استحواذها من قبل شركة (سافكو) في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية بمبلغ 4.59 مليارات ريال، والتي سيتم سدادها بإصدار 59.37 مليون سهم عادي جديد لشركة (سابك) في شركة (سافكو) بقيمة تبلغ 77.35 ريالا للسهم الواحد سينتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة (سابك) في شركة (سافكو) بعد تمام الصفقة من 42.99% إلى 50.1%.

وتعد الاتفاقية ملزمة ومشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية لشركة (سافكو) على زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية).

شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك: