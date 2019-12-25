وزارة المالية تتفق مع «السعودي للاستثمار» على تفعيل مشروع الصرف من العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت وزارة المالية اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار، لتفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح، وعدد من منسوبي الوزارة وممثلي البنك وشركة فيزا.

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران.

وأوضح الكنهل أن الاتفاقية تجسد أحد أهم قيم الوزارة المتمثلة بالشراكة، من خلال إيجاد شراكات فعالة مع القطاع الخاص، ومنها الجهات التمويلية بما يدعم المشاريع التنموية في المملكة، كما تمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية للوزارة، المتمثل في برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومي ومعايير التدقيق المحاسبي، الذي له دور مهم وفعال في الرقابة المالية، والمساهمة الجوهرية في صنع القرارات، من خلال تحسين التخطيط والتوقعات لبناء رؤية متكاملة حول الأصول والالتزامات.