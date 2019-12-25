«السعودية» تتسلم طائرة بوينج (B787-10)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وصلت الطائرة البوينج (B787-10)، (دريملاينر) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد الطائرة الجديدة النسخة الأحدث من طائرة الأحلام ثالث الطائرات وصولا من ذات الطراز من مجموع 8 طائرات تنضم تباعا إلى أسطول الناقل الوطني.

Advertisements

وتأتي هذه الطائرة ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية اشتملت على 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة جرى تسلمها بالكامل، في إطار أكبر برنامج في تاريخ مؤسسة الخطوط العربية السعودية، لتحديث وتنمية الأسطول، الذي يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول.

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة في توفير الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن، ويتميز تصميمها الداخلي في رحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعدا لدرجة الضيافة و24 مقعدا لدرجة الأعمال، جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التي تجعل السفر على متنها سهلا وممتعا، وتمت جدولة الطائرة الجديدة لخدمة عدد من القطاعات في قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية.

وكانت الطائرة غادرت مطار شارلستون أمس الثلاثاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة في رحلتها الأولى والخاصة بالرقم (SV9017) بقيادة طاقم من طياري «السعودية» ضم القائدين خالد بخاري ونايف الحارثي والمساعدين عبدالله القرني ومحمد سلامة إلى جانب فريق المهندسين الذي تولى عملية التسلم وتجربة الطائرة، برئاسة المهندس معن فريد مندر واستغرقت الرحلة (12) ساعة لتصل صباح أمس إلى جدة.