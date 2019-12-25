الشرقية والباحة الأعلى في المؤشر السعودي لتمكين المستهلك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دشنت جمعية حماية المستهلك أمس في الرياض المؤشر السعودي لتميكن المستهلك، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

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وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني خلال التدشين أن نتائج الدورة الأولى للمؤشر السعودي لتمكين المستهلك أظهرت أن منطقتي الشرقية والباحة حققتا أعلى نسبة تمكين بالمؤشر، مبينة أن الفئة العمرية التي حققت أعلى تمكين للمستهلك هي من 31 إلى 40 سنة فيما حققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر التمكين.

وأشارت إلى أن هذه النتائج وغيرها سوف تساعد على مزيد من التعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك وما هي البرامج التوعوية المناسبة له مما يحقق زيادة في مستوى وعيه بحقوقه وواجباته.

وذكرت أن الجمعية تبنت فكرة مشروع المؤشر السعودي لتمكين المستهلك، وتم تشكيل فريق عمل لدراسة وتحليل التجارب الدولية الناجحة في مؤشرات تمكين المستهلك، ودراسة الاحتياج الوطني والاتفاق على إجراء مسح شامل يستهدف جميع المستهلكين في جميع مناطق المملكة.