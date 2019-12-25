مجلس الغرف يتفاهم مع مكتب المشاريع لتطوير التجارة والصناعة المحلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم مع مكتب المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال دعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة وتطوير التجارة والصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها وتحفيز بيئة الاستثمار التجاري والصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث وقعها كل من الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية حسين العبدالقادر، والمدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد السعدي.

وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها والاتفاق عليها بين الجانبين، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافة إلى مشاركة المكتب لحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، وكذلك قيام المكتب بعقد ورش عمل في المجلس والغرف التجارية، فضلا عن تحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب.