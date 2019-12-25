برنامج لتأهيل الشباب لقيادة قطار الحرمين وتوظيفهم براتب 8 آلاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلق المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» برنامجا تدريبيا لتأهيل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين السريع، ينتهي بالتوظيف براتب يصل إلى 8 آلاف ريال.
وأوضح في بيان أمس أنه فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي - السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.
وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة يوم 19 يناير 2020، ومدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر كتدريب عملي في أحد مواقع العمل في مشروع قطار الحرمين السريع.
وذكر الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، كما يسجل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب وبراتب شهري يصل إلى 8 آلاف ريال مع شركة رينفي - السعودية بعد التخرج.
وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا كحد أدنى على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، وأن يحقق معايير القبول والمقابلة الشخصية.
وأشار إلى أن الكفاءات الوطنية الشابة جديرة بالتوطين، وتساهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما تسهم في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
برنامج قائد قطار الحرمين السريع
- يبدأ التسجيل 25 ديسمبر 2019
- ينتهي التسجيل 6 يناير 2020
- مكافأة المتدرب 4000 ريال شهريا
- الراتب بعد التخرج 8000 ريال شهريا
شروط القبول:
- أن يكون سعودي الجنسية
- معدل الثانوية العامة 80% فأعلى
- العمر بين 23 و30 عاما
- الطول بين 160 و190 سم
- يحمل رخصة قيادة سارية
- سجل خال من المخالفات المرورية
- لائق طبيا
- مستوى معين للغة الإنجليزية
- اجتياز المقابلة الشخصية
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