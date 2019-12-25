مكة تستحوذ على 22% من حصة التوظيف في القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في توظيف ما يزيد على 48.8 ألف باحث وباحثة عن عمل منذ بداية العام الحالي 2019 حتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث التوظيف بنسبة 22%، حيث وصلت أعداد المواطنين والمواطنات الذين توظفوا عبر فروع الصندوق إلى 10.9 آلاف موظف، تلتها المنطقة الشرقية بمقدار 8778 مواطنا ومواطنة، ثم منطقة الرياض بـ7957 مواطنا ومواطنة.

أما المناطق الأقل توظيفا فكانت منطقة الباحة بـ930 مواطنا ومواطنة، والحدود الشمالية بـ803 مواطنين ومواطنات.

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ويقدم «هدف» برامج دعم تأهيل وتدريب للباحثين والباحثات عن عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

توظيف 48,822 باحثا وباحثة عن عمل

- الفترة: 1 يناير ـ 30 نوفمبر 2019

التوزيع على المناطق: