الجمارك ترفض 15 ألف بيان خلال 10 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف مسؤول بالهيئة العامة للجمارك أن 17% من البيانات المقدمة للهيئة خلال الأشهر العشرة الماضية من 2019 كانت مرفوضة، مشيرا إلى أن إجمالي البيانات المرفوضة تجاوز 15 ألف بيان.

وذكر المسؤول في الهيئة منصور الدكان في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن أبرز المخالفات التي يترتب عليها غرامات تتمثل في خطأ بالكمية بنوع الوحدة أو بالوزن أو كذلك عدم أرشفة المستندات بشكل صحيح، وإرفاق مستندات لا تخص الإرسالية والخطأ بوصف الأصناف، وعدم تعبئة الحقل الخاص بوصف الصنف المخصص للمخلص الجمركي، وإدخال بيانات المستورد بشكل خاطئ، والخطأ بقيمة البضاعة أو عدم إدراج مصاريف الشحن أو التأمين.

الفسح خلال ساعتين

وأفاد الدكان بوجود خطة لدى الهيئة لتقليص عمليات الفسح خلال 120 دقيقة عوضا عن الفسح خلال 24 ساعة، داعيا إلى تضافر الجهود للوصول إلى هدف «ساعتين» عبر التعاون مع الجهات الحكومية، مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة وغيرهما، لافتا إلى أن برنامج الفسح خلال 24 ساعة سجل تقدما جذريا في مستوى الخدمة.

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الاعتراضات الكترونيا

وأوضح أن الهيئة تتجه لقبول الاعتراضات على المخالفات الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية، وكذلك الإعفاء من الأرضيات الكترونيا، والإفصاح عن معاقبة الموظف المرتكب للأخطاء الكترونيا، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب بعض الوقت.

وذكر أن أبرز الإنجازات التي تحققت في المنافذ تتمثل في تقليص فترة الانتظار للفسح من 3 ساعات إلى 28 دقيقة، مضيفا أن آلية الفسح سابقا تعتمد على فتح البضائع يدويا، فيما يجري الآن فسح نحو 50% - 60% من خلال كشف البضائع بواسطة الأشعة، مبينا أن الفسح الآلي ساهم في تسريع عمليات الفسح، مشيرا إلى أن 60% من الواردات في ميناء جدة يجري فسحها آليا بدون تنزيلها.

60 % تفسح مسبقا

وأفاد بأن برنامج التقديم المسبق للفسح للشحنات أسهم في تسريع إنجاز المعاملات، حيث يمثل مجمل الشحنات التي يجري فسحها بالتقديم المسبق للبيانات الجمركية نحو 60%، وهناك توجه لزيادة النسبة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، مبينا أن الهيئة مقبلة على تغيير جذري في عملية الهيكلة وتغيير السلم الوظيفي للمساهمة في زيادة الكوادر البشرية القوية، موضحا أن الهيئة بصدد افتتاح عدد من المرافق الحية في جميع منافذ المملكة.

أبرز أسباب الرفض