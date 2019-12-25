96% إنجاز في مشروع مطار عرعر والتشغيل التجريبي الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما ينتظر بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير مطار عرعر الأسبوع المقبل، بلغت نسبة إنجاز المشروع 96%، بقيمة مالية إجمالية 382 مليون ريال.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد، خلال جولة في المطار أمس، أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية، متطلعا لأن يلعب مطار عرعر دورا كبيرا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، ولا سيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مركز جديدة عرعر للتبادل التجاري.

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وتجول فيصل بن خالد في مشروع تطوير مطار عرعر ومرافقه المتعددة، الذي صمم مراعيا للبعد البيئي بجميع الوظائف والخدمات الأرضية للمطار وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من مليون مسافر سنويا، حيث صمم المطار بطريقة متميزة، حيث يشكل التصميم الخارجي حرف «العين» الذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وكذلك على شكل العين البصرية.

ووقف على مبنى صالة السفر ومبنى الصالة الملكية ومباني الإطفاء والإنقاذ ومبنى إدارة المطار، بالإضافة إلى مباني الخدمات «محطات الكهرباء والمحولات والاتصالات» ومباني البوابات ومواقف الطائرات والأعمال الخارجية إلى جانب الصالات الدولية والمحلية.

واطلع على جاهزية الخدمات للتشغيل التجريبي، كما استمع إلى شرح عن المشروع وآليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال المشروع، مع الالتزام باشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي.

تطوير مطار عرعر