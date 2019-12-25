شكرا لقرائتكم خبر عن "ينساب" توصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني من العام 2019، بنسبة 17.5% من رأس المال (ما يعادل 1.75 ريال للسهم).
وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبلغ الموزع سيكون 984.3 مليون ريال على 562.5 مليون سهم.
وأشارت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.
يشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 918.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في الفترة المُقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 57.9%.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 706.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.451 مليار ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 51.3%.
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