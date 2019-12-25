شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء ترفع خسائر "جو" 47% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 46.5% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 25.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول إلى زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الايرادات والإيرادات الأخرى. على الرغم من الانخفاض في تكلفة الخدمات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 97.1 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 104.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 36.7 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مُقابل صافي خسائر بلغ 125.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018.