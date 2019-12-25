شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" توافق على طلب "مجموعة السريع" زيادة رأسمالها بحقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب مجموعة السريع التجارية الصناعية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال، على أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب البيان، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 112.660 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، علماً بأن الهدف من زيادة رأس المال هو التوجه الاستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

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وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة أقرت، في أغسطس الماضي، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وبناءً عليه تراجعت خسائر الشركة المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال، خلال سبتمبر الجاري، لتبلغ 7.487 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحقيقها صافي ربح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 81.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 14.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.