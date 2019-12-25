شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تعين رئيسا جديدا لشركة النصر لصناعة الكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مدحت نافع – رئيس الشركــة القابضة للصناعات المعدنية قرارا اليوم بإعفاء المحاسب محمد زكى فوزى من مهام رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، اعتباراً من 24/12/2019 مع عدم إخلاء مسئوليته.

علماً بأنه كان قد صدر قرار تكليفه من مجلس إدارة الشركة القابضة في 7/8/2019 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة ، وبعد استيفاء كافة متطلبات التعيين وهو مالم يحدث حتى تاريخه.

واشتمل القرار في مادته الثانية علي تكليف السيد المهندس جمال الدين علي محمد الشعشاعى بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتباراً من 25/12/2019 تمهيداً لاعتماد القرار من الجهات المختصة.

جدير بالذكر ان صادرات شركة الكوك بلغت نحو 2 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، حيث تدرجت فى الارتفاع فى ظل توجيهات زير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بزيادة الصادرات.

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وتعد شركة النصر، إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الاوسط وتحتوى على أربعة مصانع، هى مصنع الكوك والاقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض، وتم إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964.

وأشار مدحت نافع رئيس القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام .فى تصريح سابق لـاليوم السابع" أن صادرات الشركة ارتفعت من 48.653 مليون جنيه العام المالى 2014-2015، إلى 58.661 مليون جنيه عام 2015-2016.

كما ارتفعت الصادرات إلى 219 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، موضحا أنه فى ظل التوجيهات بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات وتنشيط التسويق ارتفعت الصادرات بشكل كبير العام المالى 207-2018 حيث بلغت نحو 888 مليون جنيه ثم تم تحقيق صادرات بلغت قيمتها 784.2 مليون جنيه العام المالى الماضى 2018-2019 .

وأوضح مدحت نافع، أنه من المهم أن تسعى الشركات، إلى تنويع مصادر دخلها، وتحرص على التصدير، لتوفير العملة والوفاء فى الوقت ذاته بما عليها من التزامات.