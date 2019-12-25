«المالية» توقع اتفاقية الصرف من العهد مع البنك السعودي للاستثمار

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من جهته أوضح الأستاذ حمد الكنهل، أن الاتفاقية تجسّد أحد أهم قيّم الوزارة المتمثلة بالشراكة، من خلال إيجاد شراكات فعّالة مع القطاع الخاص ومنها الجهات التمويلية بما يدعم المشاريع التنموية في المملكة، كما تمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية للوزارة، المتمثل في برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومي ومعايير التدقيق المحاسبي، والذي له دور مهم وفعّال في الرقابة المالية، والمساهمة الجوهرية في صنع القرارات، من خلال تحسين التخطيط والتوقعات لبناء رؤية متكاملة حول الأصول والالتزامات. وأضاف الكنهل بأن الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتلبية لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي لرفع معدل التعاملات المالية الرقمية، كما تأتي مبادرة من الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات باعتبارها راعي لمشروع تطوير اسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية، مشيراَ إلى أهمية تبني الاساليب الحديثة للصرف بديلا عن الاساليب التقليدية والتي تقوم على تحويل النقد للمستفيدين من العهد وذلك بهدف ضبط الرقابة المالية وتقليل استخدام النقد وسرعة تسويات تلك العهد والاستفادة من تحليل تلك البيانات التي ستتاح للوزارة لضمان لتوفير الخدمات للجهات الحكومية بجودة عالية وبالتالي تحقيق اهم مستهدفات الوزارة وهو كفاءة الانفاق. أبرمت وزارة المالية اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في مقر الوزارة بالرياض، لتفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العهد باستخدام البطاقات البنكية، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبد العزيز بن صالح الفريح وعدد من منسوبي وزارة المالية وممثلي البنك السعودي للاستثمار وشركة فيزا، ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران.

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