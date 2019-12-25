السيسي يعلن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال إفتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء.

ونقلت بوابة "الوفد" الإلكترونية عن الرئيس السيسي قوله إنه تم طرح شركات القوات المسلحة وشركات جهاز الخدمة الوطنية فى البورصة المصرية.

وأوضح الرئيس السيسي أن تلك الخطوة ستتيح الفرصة أمام القطاع الخاص والمواطنين للمشاركة في عملية التنمية وتنفيذ المشروعات من خلال الأسهم.

Advertisements

وقال إن هناك 61 ألف فدان بمحافظتيّ بني سويف والمنيا يتم تنفيذ مشروعين زراعيين عليهما، مشيراً إلى أن هذه المشروعات غير مجدية اقتصاديًا بالنسبة لجهاز الخدمة المدنية، بسبب قلة العوائد في استثمارتها، إلا أنها تهدف إلى توفير فرص عمل لشباب الصعيد.

وأكد الرئيس السيسي أن القطاع الخاص لا يشارك فى مشروعات مكسبها ضعيف، مضيفاً: "القطاع الخاص عايز مشروعات مكسبها هائل".