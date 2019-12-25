شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معظم بورصات الخليج وسط تعاملات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت معظم بورصات الخليج، اليوم الأربعاء، وسط تعاملات ضعيفة فى موسم العطلات وقادت السعودية الخسائر بسبب القطاع المالى

ونزل المؤشر السعودي الرئيسى 0.9 %، مدفوعا بانخفاض سهم مصرف الراجحى 1.8 % وتراجع سهم البنك الأهلي التجارى 3%

وتراجع سهم شركة أرامكو المملوكة للدولة 0.6 % إلى 35.2 ريال (9.38 دولار) رغم أن جولدمان ساكس قالت إنها قد تعمل على استقرار سعر السهم بشراء أسهم إضافية في السوق.

وتنتهى فترة الاستقرار السعرى فى 9 من يناير ولكن لم يتم تنفيذ أي معاملات بعد.

وارتفع سهم اتحاد الخليج للتأمين التعاونى في وقت سابق من الجلسة ولكنه عكس الاتجاه وأغلق منخفضا 1.5 % بعدما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلية للتأمين التعاونى لتقييم جدوى اندماج الشركتين، وارتفع سهم الأخيرة 3.1 %

وفي بقية دول الخليج، لم يطرأ تغير يذكر على البورصات الرئيسية وكانت التعاملات ضعيفة في ظل غياب المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وفي دبي، تراجع مؤشر البورصة 0.2% وفقد سهم إعمار العقارية 1% وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 %

Advertisements

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 % في الوقت الذي صعد فيه سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 0.5 % وارتفع فيه سهم البنك العربي المتحد 13.1 % وهو أكبر مكسب منذ مارس.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.9 % إلى 8343 نقطة.

أبوظبي.. كسب المؤشر 0.4 % إلى 5103 نقاط.

دبي.. نزل المؤشر 0.2 % إلى 2773 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.1 % إلى 10445 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.2 % إلى 1603 نقاط.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.6 % إلى 3875 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6956 نقطة