انخفاض معظم بورصات الخليج وسط تعاملات ضعيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت معظم بورصات الخليج، اليوم الأربعاء، وسط تعاملات ضعيفة فى موسم العطلات وقادت السعودية الخسائر بسبب القطاع المالى
ونزل المؤشر السعودي الرئيسى 0.9 %، مدفوعا بانخفاض سهم مصرف الراجحى 1.8 % وتراجع سهم البنك الأهلي التجارى 3%
وتراجع سهم شركة أرامكو المملوكة للدولة 0.6 % إلى 35.2 ريال (9.38 دولار) رغم أن جولدمان ساكس قالت إنها قد تعمل على استقرار سعر السهم بشراء أسهم إضافية في السوق.
وتنتهى فترة الاستقرار السعرى فى 9 من يناير ولكن لم يتم تنفيذ أي معاملات بعد.
وارتفع سهم اتحاد الخليج للتأمين التعاونى في وقت سابق من الجلسة ولكنه عكس الاتجاه وأغلق منخفضا 1.5 % بعدما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلية للتأمين التعاونى لتقييم جدوى اندماج الشركتين، وارتفع سهم الأخيرة 3.1 %
وفي بقية دول الخليج، لم يطرأ تغير يذكر على البورصات الرئيسية وكانت التعاملات ضعيفة في ظل غياب المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وفي دبي، تراجع مؤشر البورصة 0.2% وفقد سهم إعمار العقارية 1% وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 %
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 % في الوقت الذي صعد فيه سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 0.5 % وارتفع فيه سهم البنك العربي المتحد 13.1 % وهو أكبر مكسب منذ مارس.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
السعودية.. هبط المؤشر 0.9 % إلى 8343 نقطة.
أبوظبي.. كسب المؤشر 0.4 % إلى 5103 نقاط.
دبي.. نزل المؤشر 0.2 % إلى 2773 نقطة.
قطر.. صعد المؤشر 0.1 % إلى 10445 نقطة.
البحرين.. صعد المؤشر 0.2 % إلى 1603 نقاط.
سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.6 % إلى 3875 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6956 نقطة
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