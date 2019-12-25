شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 552 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 696.493 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 60.1 مليون ورقة مالية بقيمة 228 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11 ألف عملية لعدد 157 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.75%، والعرب على 10.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.84%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 86.5 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13747 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 16120 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 5127 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1386 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 53 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.